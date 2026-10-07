Parigi: rosso per Kering

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale del lusso , con una flessione del 2,08%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Kering rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo del colosso del lusso evidenzia un declino dei corsi verso area 206,5 Euro con prima area di resistenza vista a 212,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 203,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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