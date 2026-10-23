Milano 11:10
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Kering in discesa a Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Kering in discesa a Parigi
In forte ribasso la multinazionale del lusso, che mostra un -11,49%.
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