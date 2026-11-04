Piazza Affari: andamento sostenuto per Hera

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda multiservizi , che lievita del 2,01%.



Il movimento di Hera , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Le implicazioni di breve periodo dell' utility italiana sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,779 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 3,715. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,843.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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