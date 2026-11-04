Piazza Affari: andamento sostenuto per Intesa Sanpaolo
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso creditizio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,42%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo scenario di medio periodo di Intesa Sanpaolo ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 6,17 Euro. Supporto a 6,084. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6,256.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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