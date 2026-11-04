Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banco BPM

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , con una variazione percentuale del 2,01%.



Lo scenario su base settimanale di Banco BPM rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Banco BPM evidenzia un declino dei corsi verso area 13,57 Euro con prima area di resistenza vista a 13,79. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 13,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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