Piazza Affari: risultato positivo per Mediobanca
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di piazzetta Cuccia, con una variazione percentuale del 3,79%.
L'andamento di Mediobanca nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni tecniche attuali della banca d'affari italiana mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 26,02 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 26,85. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 25,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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