Cyberoo, Mediobanca subentrerà a MIT SIM come Specialist

(Teleborsa) - Cyberoo , società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in cybersecurity per le imprese e nella gestione integrata del rischio cyber, ha conferito a Mediobanca l'incarico di Operatore Specialista, con decorrenza 1° gennaio 2027. La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento del presidio di Cyberoo sul mercato dei capitali e accompagna l'evoluzione del Gruppo e delle sue prospettive di sviluppo. Mediobanca subentrerà a MIT SIM , che continuerà a ricoprire l'incarico fino al 31 dicembre 2026 incluso, assicurando la continuità del servizio.

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