Piazza Affari: scambi negativi per Fincantieri
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il principale complesso cantieristico al mondo, con una flessione del 2,29%.
L'andamento di Fincantieri nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12,58 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12,23. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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