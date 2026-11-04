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Piazza Affari: scambi negativi per Ferrari

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi negativi per Ferrari
Seduta in ribasso per il cavallino rampante di Maranello, che mostra un decremento del 2,85%.
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