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Madrid: Solaria, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: Solaria, quotazioni alle stelle
Brillante rialzo per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,32%.
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