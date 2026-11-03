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New York: Revvity, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
New York: Revvity, quotazioni alle stelle
Ottima performance per il produttore di apparecchiature per la diagnosi medica, che scambia in rialzo dell'11,02%.
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