Schaeffler, maxi piano di tagli in Europa: 3.460 posti a rischio

Risparmi per 300 milioni annui dal 2030

(Teleborsa) - Schaeffler avvia un nuovo programma di riorganizzazione per affrontare la crisi dell'industria automobilistica europea e migliorare la propria competitività. Il gruppo tedesco ha annunciato un piano che prevede una riduzione netta di 3.460 posizioni in Europa, di cui circa 2.660 in Germania, con l'obiettivo di eliminare le sovraccapacità produttive, ridurre i costi del personale e semplificare la struttura organizzativa.



Il programma interesserà 16 sedi europee e prevede la chiusura di cinque stabilimenti, quattro dei quali in Germania. Circa il 50% delle posizioni coinvolte riguarderà la produzione, il 30% la ricerca e sviluppo e il restante 20% altre funzioni aziendali.



Chiusure e tagli concentrati in Germania

In Germania, le riduzioni interesseranno circa il 9% della forza lavoro di riferimento, composta da 31.957 dipendenti al 30 settembre 2026. Tra le misure previste figurano la chiusura degli stabilimenti di Dortmund, che conta attualmente 430 dipendenti, e Morbach, con 160 addetti, entrambi impegnati nella produzione di componenti per motori a combustione interna.



Il piano comprende inoltre la cessazione delle attività nella sede di Berlino, che impiega circa 270 persone, e la chiusura dello stabilimento di Schwalbach. Una parte consistente dei circa 385 dipendenti interessati dovrebbe essere trasferita nella sede Schaeffler di Francoforte, mentre complessivamente circa 190 posizioni saranno coinvolte nelle riduzioni.



Sono inoltre previsti interventi sulle attività di produzione di utensili a Höchstadt e sulla produzione di macchinari speciali nelle sedi di Erlangen e Schweinfurt, oltre ad adeguamenti della capacità produttiva e delle strutture in altre località tedesche.



Fuori dalla Germania, il programma interesserà anche gli stabilimenti francesi di Haguenau e Tolosa, quelli slovacchi di Skalica e Kysuce e la sede produttiva belga di Herstal, che verrà chiusa.



Contributo di solidarietà a tutti i livelli aziendali

Il piano prevede anche un contributo di solidarietà che coinvolgerà tutti i livelli gerarchici, a partire dal consiglio di amministrazione. Tra le misure allo studio figura una riduzione temporanea e volontaria delle retribuzioni, i cui dettagli devono ancora essere definiti.



L'obiettivo è ridurre i costi per dipendente e contenere il numero di posti di lavoro da eliminare, limitando anche gli oneri una tantum legati alla riorganizzazione. Il contributo dovrebbe produrre effetti positivi sui conti già nel 2027 e nel 2028.



L'amministratore delegato Klaus Rosenfeld ha sottolineato l'impegno del gruppo a mantenere una presenza industriale in Germania e in Europa, puntando su maggiore efficienza, accorpamento delle sedi e concentrazione delle competenze tecnologiche in poli regionali.



Risparmi per 300 milioni annui dal 2030

Schaeffler stima che il programma genererà un miglioramento dei risultati economici pari a circa 300 milioni di euro all'anno a partire dal 2030. I costi una tantum sono invece previsti intorno a 480 milioni di euro, la maggior parte dei quali sarà contabilizzata già nel 2026 sotto forma di accantonamenti per ristrutturazione.



L'attuazione delle misure strutturali è prevista principalmente nel 2027 e nel 2028 e avverrà attraverso un confronto con i rappresentanti dei lavoratori e i consigli di fabbrica, con l'obiettivo di garantire un'implementazione socialmente responsabile.



(Foto: Schaeffler)

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