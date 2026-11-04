Vonovia, Rental e Value-add trainano l'Ebitda dei primi nove mesi

CFO Grosse non chiederà il rinnovo del mandato

(Teleborsa) - La società immobiliare tedesca Vonovia ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un Ebitda adjusted totale pari a 2,19 miliardi di euro, in crescita del 3,3%, sostenuto dalla performance del business "Rental", che ha contribuito con un Ebitda in aumento del 3,5% a 1,9 miliardi. Si segnala anche la forte crescita (+31,4%) nel segmento "Value-add", trainata principalmente dall'organizzazione delle attività artigianali e dal settore energetico.



L'utile prima delle imposte (EBT) da continuing operations è diminuito del 3,5% a 1,41 miliardi. L'utile adjusted di periodo attribuibile agli azionisti di Vonovia è diminuito del 6,6% a 1,12 miliardi e l'utile per azione adjusted di periodo attribuibile agli azionisti di Vonovia si è attestato a 1,31 euro, dai 1,45 euro dei primi nove mesi del 2025.



Il commento del CEO Luka Mucic



"I risultati dei primi nove mesi dimostrano la resilienza del nostro core business. Il segmento Rental ha continuato a generare una solida crescita degli utili, nonostante un portafoglio di dimensioni ridotte, mentre il segmento 'Value-add' ha mantenuto un forte slancio. Tuttavia, il contesto è diventato più complesso per le attività legate alle vendite: l'aumento dei costi di finanziamento e la conseguente contrazione delle transazioni pesano sui risultati di questo segmento, rallentando il nostro progresso".



"Ciononostante, le fondamenta della nostra azienda rimangono solide. La domanda costante di abitazioni accessibili ed efficienti dal punto di vista energetico, i progressi nell'efficienza supportati dall'intelligenza artificiale e il potenziale di crescita dei nostri servizi a basso assorbimento di capitale (capital-light) ci rendono fiduciosi riguardo alle prospettive a lungo termine di Vonovia. Siamo concentrati sugli aspetti che possiamo controllare e restiamo determinati a trasformare questi punti di forza in valore sostenibile per i nostri azionisti, i nostri inquilini e i nostri dipendenti".



Il commento del CFO Philip Grosse



"Abbiamo continuato a gestire il nostro finanziamento in modo proattivo, sfruttando le finestre di mercato favorevoli per soddisfare le nostre esigenze di capitale attraverso diversi strumenti, scadenze e valute. Non sussistono ulteriori necessità di finanziamento significative per il resto del 2026. Nell'attuale contesto di tassi di interesse, le nostre priorità sono chiare: tutelare il flusso di cassa, mantenere una rigorosa disciplina del capitale e continuare a rafforzare il nostro bilancio".



Grosse, inoltre, ha deciso di non richiedere il rinnovo del proprio mandato.









(Foto: © Tobias Arhelger / 123RF)

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