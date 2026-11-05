Adani acquista per 2,6 miliardi di euro il secondo maggiore operatore europeo di stoccaggio liquidi

(Teleborsa) - Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ), il più grande operatore di trasporti integrati in India e uno dei più dinamici a livello globale, ha raggiunto un accordo per acquisire il 100% di Evos, società con sede nei Paesi Bassi, da Igneo Infrastructure Partners. L'operazione, che prevede un pagamento interamente in contanti, si basa su un enterprise value di 2,56 miliardi di euro. Il valore dell'equity value di Evos è pari a 1,18 miliardi di euro, il che implica un multiplo di acquisizione di 11,7x rispetto all'EV/EBITDA previsto per il 2025.



Per il 2025, Evos ha registrato ricavi per 392 milioni di euro e un EBITDA di 219 milioni di euro (con un margine EBITDA del 56%). Il rapporto pro forma tra debito netto ed EBITDA per l'entità combinata si attesta a 2,76x e si prevede che scenderà a circa 2,5x entro il 2027. L'acquisizione sarà finanziata tramite debito.



"L'acquisizione di Evos rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di APSEZ verso l'obiettivo di movimentare 1 miliardo di tonnellate di merci e costruire una piattaforma di trasporto integrata di portata veramente globale - ha dichiarato Karan Adani, CEO di APSEZ - Siamo lieti di accogliere Evos nel nostro portafoglio, il che ci garantisce una presenza significativa nei principali hub mondiali per lo stoccaggio di liquidi e l'energia. Non vediamo l'ora di collaborare con l'Europa, sostenendo la sua transizione energetica sostenibile e creando valore duraturo, il tutto mantenendo quella prudenza finanziaria che costituisce il pilastro della nostra crescita".



Evos è il secondo maggiore operatore indipendente di stoccaggio di liquidi in Europa, con una capacità di 6,3 milioni di metri cubi distribuita in otto terminal portuali situati strategicamente nei Paesi Bassi, in Germania, Spagna, Belgio e Malta. I terminal di Evos sono situati nei principali poli energetici e industriali d'Europa, tra cui la regione Amsterdam-Rotterdam-Anversa (ARA), Amburgo e l'area del Mediterraneo. La piattaforma comprende 452 serbatoi, 63 punti di ormeggio per navi e chiatte, e dispone di numerosi collegamenti tramite condotte (inclusi quelli con l'aeroporto di Schiphol e il Central Europe Pipeline System). Nel corso dell'anno solare 2025, Evos ha movimentato un volume complessivo di 37 milioni di tonnellate metriche (MMT).

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