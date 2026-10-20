Zona Euro, cala il surplus delle partite correnti in agosto

A 8,7 miliardi di euro

(Teleborsa) - Nel mese di agosto, la bilancia delle partite correnti dell'Area Euro ha chiuso con un surplus di 8,7 miliardi di euro, in calo rispetto all'attivo di 27,2 miliardi di euro di luglio (dato rivisto da 27,6 mld). Le stime degli analisti erano per un avanzo in crescita a 29,2 miliardi.



Secondo le rilevazioni della BCE, il surplus nei dodici mesi ad agosto 2026 si è attestato a 250 miliardi di euro (pari all'1,5% del PIL dell'Area Euro) in calo dai 290 miliardi (pari all'1,8% del PIL) dell'anno prima.



In dettaglio, la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 13 miliardi, quella dei beni di 18 miliardi. La partita primaria dei redditi ha evidenziato un passivo di 4 miliardi e quella secondaria un deficit di 18 miliardi.

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