Gasparato, Porto Marghera pronta ad assumere ruolo protagonista europeo in settore materie critiche

"Ringrazio il Presidente del Consiglio Meloni per il sostegno espresso al nostro porto", dice il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

(Teleborsa) - “Voglio ringraziare il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, per il sostegno espresso al nostro porto". Così il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Matteo Gasparato, relativa all’intervento odierno della Premier Meloni , presso il Senato in vista della riunione del prossimo Consiglio. Nel corso della seduta il Presidente del Consiglio ha infatti sostenuto la candidatura di Porto Marghera quale sito europeo di stoccaggio strategico delle materie prime critiche.



La candidatura di Porto Marghera - prosegue Gasparato - "quale sito europeo di stoccaggio strategico delle materie prime critiche, emerso nel corso del suo intervento al Senato, riporta il nostro porto e il nostro territorio nell’agenda nazionale e europea. È un risultato eccezionale, frutto di una intensa collaborazione con le Istituzioni nazionali e europee che in questo primo anno di mandato ho cercato costantemente".



"La visita di giugno del Ministro delle Imprese Adolfo Urso e del vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Stéphane Séjourné proprio a Porto Marghera è stata un primo passo tangibile ma ritengo necessario sottolineare come la dichiarazione del Presidente Meloni di oggi segnino un traguardo eccezionale. Porto Marghera è pronta ad assumere un ruolo da protagonista europeo nel settore delle materie critiche ma non solo. A beneficio della crescita del nostro territorio e del nostro Paese”.

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