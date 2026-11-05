"Buy" per Airtel Africa
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Grande giornata per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, tra i componenti del FTSE 100, che mette a segno un rialzo del 5,69%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Airtel Africa favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 2,786 sterline con stop loss fissato a quota 2,567 pounds, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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