Milano 12:18
49.620 -0,76%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
52.343 -0,25%
Londra 12:18
10.752 +0,28%
Francoforte 12:18
25.892 -0,57%

Londra: vendite diffuse su Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: vendite diffuse su Airtel Africa
Ribasso scomposto per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che esibisce una perdita secca del 5,84% sui valori precedenti.
Condividi
```