Londra: positiva la giornata per Airtel Africa

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , che avanza bene del 3,02%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Airtel Africa rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di medio periodo di Airtel Africa ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 2,896 sterline. Supporto a 2,84. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2,952.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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