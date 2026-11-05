Deutsche Telekom alza stime per 2026 e prevede buyback fino a 2 miliardi di euro

(Teleborsa) - Deutsche Telekom , colosso tedesco delle telecomunicazioni, ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con ricavi che hanno raggiunto i 31,1 miliardi di euro. Su base organica - ovvero al netto degli effetti derivanti dalle variazioni dei tassi di cambio e della composizione del Gruppo - i ricavi hanno registrato un incremento del 5,5% rispetto all'anno precedente. I ricavi da servizi sono cresciuti, su base organica, del 4,1%, attestandosi a 26,0 miliardi di euro. L'EBITDA AL rettificato è aumentato, sempre su base organica, dell'8%, raggiungendo i 12,2 miliardi di euro. I tassi di crescita nominali - ovvero su base non organica - si sono attestati al 7,5% per i ricavi, al 6,1% per i ricavi da servizi e al 9,9% per l'EBITDA AL rettificato.



L'utile netto rettificato di Deutsche Telekom è cresciuto del 12,7%, arrivando a 3 miliardi di euro. Il free cash flow AL è aumentato dell'1,4%, attestandosi a 5,7 miliardi di euro.



"I nostri solidi risultati stabiliscono nuovi standard nel settore - afferma il CEO Tim Hottges - I risultati costantemente eccellenti che otteniamo ormai da molti anni testimoniano il successo della nostra strategia".



Deutsche Telekom ha rivisto al rialzo le previsioni per l'anno in corso, riflettendo le aspettative più ottimistiche per T-Mobile US . L'EBITDA AL rettificato è ora previsto a circa 47,6 miliardi di euro, rispetto alla precedente stima di circa 47,5 miliardi di euro. La previsione per il free cash flow AL sale a circa 20,1 miliardi di euro, rispetto ai precedenti 20,0 miliardi di euro circa. L'utile per azione rettificato ricorrente rimane confermato a 2,20 euro.



Sulla base dell'andamento delle attività, Deutsche Telekom intende incrementare la distribuzione di dividendi agli azionisti. Il Consiglio di Gestione prevede di portare il dividendo a 1,10 euro per azione, con un aumento del 10% rispetto all'esercizio 2025. Inoltre, nel corso del 2027 è previsto un riacquisto di azioni proprie per un valore massimo di 2 miliardi di euro.

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