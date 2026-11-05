Eventi e scadenze del 5 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 05/11/2026

Appuntamenti:

EICMA 2026 - Esposizione internazionale delle due ruote - Milano, Rho-Fiera - 83ª edizione dell'esposizione tra le più importanti a livello mondiale per l'intero settore delle 2 ruote. Rappresenta il tool di marketing di ANCMA, l'Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell'industria del settore. Si tratta dell'evento più visitato al mondo per numero di espositori, visitatori, operatori e stampa a livello internazionale (da martedì 03/11/2026 a domenica 08/11/2026)

ECOMONDO 2026 - The Green Technology Expo - Fiera di Rimini - 29ª edizione dell'evento internazionale di Italian Exhibition Group (IEG) sulla green, blue e circular economy. Ecosistema di riferimento per industrie, istituzioni, ricerca e policy maker per confrontarsi sulle grandi trasformazioni industriali e ambientali che stanno ridefinendo i mercati globali. Ci sarà un nuovo settore espositivo dedicato al Tessile, a cui sarà riservato un intero padiglione. Ci saranno oltre 1.800 brand espositori su circa 169.000 mq lordi di superficie espositiva distribuita su 30 padiglioni, e oltre 1.000 hosted buyer provenienti da tutto il mondo. 70 gli eventi in calendario (da martedì 03/11/2026 a venerdì 06/11/2026)

BOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 17 e 18 sttembre 2026

SFIM - Starting Finance Investment Meeting Milano 2026 - Milano, Superstudio Village - Incontro dedicato dedicato all'educazione economico-finanziaria per i giovani. Focus sul mondo degli investimenti e dei mercati finanziari, attraverso panel, interviste, sessioni di trading e workshop formativi. Tra gli ospiti, Elsa Fornero (Professoressa Onoraria di Economia nell'Università degli Studi di Torino), Alessandro Benetton (Presidente Edizione e Mundys), Carlo Cottarelli (Direttore PESES), Alessandro Daffina (Chairman di Rothschild & Co Italia), Luigi Conte (Presidente ANASF), Marco Scioli (Founder & CEO di Starting Finance), Guido Brera (Presidente BeWater), e Luca Ferrari (Co-founder & CEO di Bending Spoons) (da giovedì 05/11/2026 a venerdì 06/11/2026)

Presentazione del rapporto congiunto AGCM - Banca d'Italia - Roma, Auditorium dell'AGCM - Presentazione del rapporto "Lo stato della concorrenza in Italia: dinamiche e prospettive", realizzato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dalla Banca d'Italia. Apre i lavori il Vice Direttore generale della Banca d'Italia Gian Luca Trequattrini

09:00 - Forum MERCINTRENO 2026 - Roma, CNEL - 18ª edizione dell'appuntamento nazionale dedicato al trasporto ferroviario delle merci, con circa 40 relatori. Il confronto sarà dedicato allo scenario geopolitico e ai corridoi internazionali, al bilancio degli investimenti del PNRR e al rapporto tra sostenibilità e innovazione. Tra i partecipanti, rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e regionali, imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, autorità di regolazione e operatori logistici. Aprirà i lavori il presidente del CNEL Renato Brunetta

09:30 - Osservatorio Digital Identity & Wallet - Presentazione della Ricerca 2026 - Milano, Politecnico di Milano, Aula de Carli - Convegno degli Osservatori Digital Innovation dal titolo "Identity Wallet: onboarding, partenza, via!". dedicato all'evoluzione dell'identità digitale in Italia e in Europa, con un approfondimento sull'introduzione dell'IT-Wallet e dell'European Digital Identity Wallet e sul passaggio dagli attuali sistemi SPID e CIE ai nuovi strumenti digitali. Tra gli interventi, Francesco Aicardi (Advisor della Commissione Europea), Antonio Maria Tambato (Direttore della Direzione Innovazione e transizione digitale di AgID) e Umberto Bertelé (Chairman degli Osservatori Digital Innovation)

09:30 - Forum Internazionale Italia-Cina 2026 - Roma, Senato, Sala Caduti di Nassirya - Appuntamento organizzato da Bianco Consulting su iniziativa del Senatore Antonio Salvatore Trevisi, con la partecipazione dell'Unido Itpo Pechino, ufficio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale. Il confronto sarà dedicato alla Zes Unica come strumento per attrarre investimenti e alle opportunità di innovazione e cooperazione industriale tra Italia e Cina. Tra gli interventi, il Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Massimo Dell'Utri, il Presidente nazionale di Confassociazioni Angelo Deiana e il Capo del Centro di Coordinamento Regionale Settentrionale dell'Unido Itpo Pechino Xin Wang

09:30 - URANIA Policy & Business Forum - Roma, Villa Wolkonsky - 2ª edizione del forum promosso da URANIA Media, che riunisce rappresentanti delle istituzioni e delle imprese per delineare scenari e politiche a sostegno della competitività, dell'attrazione degli investimenti e della crescita del Paese. Il confronto sarà dedicato a energia e infrastrutture, industria e lavoro, innovazione e IA ed Europa. Tra gli interventi, i Ministri Antonio Tajani, Matteo Salvini, Alessandro Giuli, Adolfo Urso e Paolo Zangrillo, il Presidente del COPASIR Lorenzo Guerini, il Presidente dell'ART Nicola Zaccheo, il Presidente dell'ARERA Nicola Dell'Acqua, il Direttore dell'ADM Roberto Alesse, il CEO di ITA Airways Joerg Eberhart e l'AD di ADR Marco Troncone

09:30 - 28° Insurance Summit 2026 - Palazzo Giureconsulti, Milano - Appuntamento di riferimento per i player del settore assicurativo. Al centro del dibattito i nuovi modelli e processi di business adottati dalle compagnie assicurative, l'impatto dei cambiamenti climatici, la digitalizzazione e l'IA, l'evoluzione dell'insurtech, il ruolo strategico della collaborazione pubblico-privato e il nuovo modello del broker. All'evento (Live & Digital) del Sole 24 Ore, interverranno, tra gli altri, i Presidenti di ANIA e Unipol, i DG di Reale Mutua e Sara Assicurazioni, gli AD e DG di Allianz e Intesa Sanpaolo Assicurazioni, gli AD di Sara Assicurazioni, REVO, e Unipol, e il Country Manager e CEO di Generali Italia

10:00 - Connexum - Alma Iura Credit Congress - Verona, Palazzo della Gran Guardia - Principale evento italiano sul credito deteriorato e high risk. Interverranno tra gli altri Giovanni Gilli (Presidente di Intrum Italy), Gregorio De Felice (Chief Economist, Intesa Sanpaolo), Gianfranco Torriero (Vice Direttore Generale Vicario, ABI), e Lucio Izzi (Amministratore Delegato, Gruppo Banca Finint)

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Napoli - Cerimonia per il 20° anniversario della Fondazione con il Sud, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

12:00 - Commissione d'inchiesta sul sistema bancario - Audizioni di Quacivi (ACN) e Siani (Banca d'Italia) - Roma, Senato - Audizioni presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo. Tra gli interventi, il Direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Andrea Quacivi e il Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia Giuseppe Siani

13:00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

17:00 - New Dialogues for the Future - Christine Lagarde - Milano, Palazzo Mezzanotte - Incontro "New Dialogues for the Future", organizzato dall'Osservatorio for independent thinking. Tra gli interventi, il Presidente della BCE Christine Lagarde

Aziende:

Maersk - Risultati di periodo

Air France-KLM - Risultati di periodo

AirBnb - Risultati di periodo

ArcelorMittal - Risultati di periodo: Q3 2026

Ascopiave - Appuntamento: Presentazione agli analisti dei dati economico finanziari al 30/09/2026 - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Azimut - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca MPS - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco BPM - Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati 9M 2026 del Gruppo - ore 18.00 - CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026

Banco Desio - CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2026

BCE - Risultati di periodo

Becton Dickinson - Risultati di periodo

Bombardier - Risultati di periodo

BPER Banca - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati consolidati del Gruppo al 30 settembre 2026. Speaker Gianni Franco Papa, Amministratore delegato di BPER - ore 10.00

Brembo - Appuntamento: Conference Call con gli analisti alle ore 14:30 - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2026

Buzzi - CDA: Approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 30 settembre 2026.

Cellnex Telecom - Risultati di periodo: Q3 2026

Cementir - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Comer Industries - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Commerzbank - Risultati di periodo: Q3 2026

Credem - CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30.09.2026

D'Amico - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Deutsche Telekom - Risultati di periodo: Q3 2026

Deutsche Post - Risultati di periodo: Q3 2026

Dropbox - Risultati di periodo

Euronext 100 - CDA: Q3 2026

Fineco - Appuntamento: Pubblicazione risultati e conference call

GENERALFINANCE - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Groupon - Risultati di periodo

Hertz - Risultati di periodo

Intercos - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Intred - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Iveco - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Kruso Kapital - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Leonardo - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari - CDA: Risultati al 30 settembre 2026

Mattel - Risultati di periodo

Mediobanca - CDA: Resoconto intermedio di gestione - comunicato stampa al 30.9.2026

Microchip Technology - Risultati di periodo

Nexi - Appuntamento: Presentazione dei risultati 9M26 - Conference call

PDF Solutions - Risultati di periodo

Pirelli - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Ralph Lauren - Risultati di periodo

Rheinmetall AG - Risultati di periodo: Q3 2026

Sony - Risultati di periodo

Swiss Re - Risultati di periodo: Q3 2026

Swisscom - Risultati di periodo: Q3 2026

Tripadvisor - Risultati di periodo

Viatris - Risultati di periodo

Wendy's - Risultati di periodo

WIIT - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

YOLO Group - Assemblea: Aumento del capitale sociale in opzione fino a un massimo di 2 milioni di euro e delega ad aumentare ulteriormente il capitale sociale - prima convocazione

Zignago Vetro - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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