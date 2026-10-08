Daimler Truck, vendite in aumento del 26% su base annua nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Daimler Truck , il più grande costruttore mondiale di veicoli commerciali, ha venduto 91.260 veicoli nel terzo trimestre del 2026 (72.277 nel terzo trimestre 2025).



Le vendite di unità di Trucks North America sono salite a 45.629 unità (vs 30.225). Mercedes-Benz Trucks ha incrementato le vendite a 40.362 unità (vs 35.818). Le vendite di Daimler Buses si sono attestate a 5.394 unità (vs 6.443). Il Gruppo ha venduto 1.207 camion e autobus elettrici a batteria (vs 1.679).

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