Francoforte: calo per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore tedesco di camion e autobus , che presenta una flessione del 3,39%.



Il trend di Daimler Truck Holding mostra un andamento in sintonia con quello del DAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 41,19 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 39,1. L'equilibrata forza rialzista di Daimler Truck Holding è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 43,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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