Francoforte: calo per Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore tedesco di camion e autobus, che presenta una flessione del 3,39%.
Il trend di Daimler Truck Holding mostra un andamento in sintonia con quello del DAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 41,19 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 39,1. L'equilibrata forza rialzista di Daimler Truck Holding è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 43,28.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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