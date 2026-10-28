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Francoforte: risultato positivo per Deutsche Bank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Deutsche Bank
Scambia in profit la prima banca tedesca come assets, che lievita del 3,17%.
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