Milano 13:42
50.035 -2,39%
Nasdaq 0:34
31.225 0,00%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 13:42
10.462 -0,75%
Francoforte 13:42
25.072 -1,48%

Deutsche Bank, scendono le quotazioni a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Deutsche Bank, scendono le quotazioni a Francoforte
A picco la prima banca tedesca come assets, che presenta un pessimo -3,92%.
Condividi
```