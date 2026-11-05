Francoforte: andamento sostenuto per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di motori aeronautici , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,37%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MTU Aero Engines rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo di MTU Aero Engines ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 359,1 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 368, mentre il primo supporto è stimato a 350,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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