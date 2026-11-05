Francoforte: balza in avanti RTL Group
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo dell’intrattenimento, con una variazione percentuale del 2,58%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di RTL Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo della società di media audiovisivi sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 34,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 32,85. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 35,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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