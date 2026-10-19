Francoforte: calo per RTL Group

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo dell’intrattenimento , che presenta una flessione dell'1,95%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo status tecnico di RTL Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30,63 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 29,83. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```