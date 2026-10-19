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Francoforte: calo per RTL Group

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per RTL Group
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo dell’intrattenimento, che presenta una flessione dell'1,95%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Lo status tecnico di RTL Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30,63 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 29,83. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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