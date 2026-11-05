Francoforte: ingrana la marcia RATIONAL
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di attrezzature per cucine professionali, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,39%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di RATIONAL più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, la società di sistemi di cottura professionali è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 689,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 673,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 704,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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