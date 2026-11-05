Forte interesse per RATIONAL
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Brilla il produttore di attrezzature per cucine professionali, tra i titoli dell'indice MDAX, che chiude la seduta con un aumento del 2,69%.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 649 Euro, con stop loss individuato a quota 598,6 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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