Forte interesse per RATIONAL

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Brilla il produttore di attrezzature per cucine professionali , tra i titoli dell'indice MDAX , che chiude la seduta con un aumento del 2,69%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 649 Euro, con stop loss individuato a quota 598,6 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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