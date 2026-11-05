Francoforte: luce verde per Zalando

(Teleborsa) - Protagonista la società che vende calzature e moda online , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,30%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zalando rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Zalando classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 29,05 Euro e primo supporto individuato a 27,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 30,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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