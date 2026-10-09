Titoli di Stato italiani, vita media a 6,96 anni. In scadenza 350 miliardi nei prossimi 12 mesi

BTP al 70,3% dello stock

(Teleborsa) - I titoli di Stato italiani in circolazione al 30 settembre 2026 ammontavano a 2.705,6 miliardi di euro, con una vita media del debito pari a 6,96 anni. È quanto emerge dai documenti del Dipartimento del Tesoro del MEF.



Guardando alla composizione dei titoli in circolazione, i BTP rappresentano il 70,28% del totale. Seguono i BTP indicizzati all'inflazione europea con l'8,04%, i BOT con il 5,22%, i CCTeu con il 4,85% e i BTP Valore con il 4,16% (di cui lo 0,55% riferito ai BTP Più). Completano il quadro i BTP Green con il 2,70%, gli altri programmi di emissione (Global Bond e Medium-Term Note) con l'1,91%, il BTP Italia con l'1,75%, i BTP Futura con lo 0,76% e i BTP Italia Sì con lo 0,33%.



Sul fronte del rifinanziamento, nei prossimi 12 mesi, da ottobre 2026 a settembre 2027, arriveranno a scadenza titoli per 350,5 miliardi di euro. La cifra equivale a circa il 13% dello stock complessivo. La parte principale è costituita da BTP per 207,5 miliardi, pari al 59% del totale. Seguono i BOT per 141,3 miliardi, cioè l'intero stock di titoli a breve oggi in circolazione, e le altre emissioni estere per 1,7 miliardi. Nell'orizzonte considerato non scadono BTP indicizzati, BTP Italia né CCTeu. Dal conteggio sono escluse le tranche REPO, pari a 5 miliardi.



Il calendario dei rimborsi è piuttosto irregolare. Il mese più impegnativo sarà giugno 2027, con 45,6 miliardi in scadenza, di cui 37,1 miliardi di BTP. Seguono agosto 2027 con 44 miliardi e febbraio 2027 con 43,8 miliardi. Questi tre mesi da soli concentrano 133,4 miliardi, circa il 38% dei rimborsi dell'anno. I mesi più leggeri saranno invece ottobre 2026 (9,9 miliardi, solo BOT), maggio 2027 (10,1 miliardi) e marzo 2027 (15,5 miliardi, solo BOT).

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