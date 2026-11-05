Tesoro riacquista 5 miliardi di BTP e CCTeu in scadenza 2027-2028

BTP 1,1% scadenza 1° aprile 2027: è il titolo su cui si è concentrato il riacquisto maggiore, pari a 1,41 miliardi, a fronte di offerte per 3,28 miliardi. Il rapporto di copertura è stato di 2,33 e il prezzo medio ponderato di 99,249. In circolazione restano 15,24 miliardi.

BTP 2,55% scadenza 25 febbraio 2027: riacquistati 1,344 miliardi su 2,411 miliardi offerti, con una copertura di 1,79 e un prezzo medio di 99,873. L'importo residuo è di 15,806 miliardi.

CCTeu scadenza 15 ottobre 2028: riacquistati 1,234 miliardi a fronte di offerte per 2,094 miliardi, con una copertura di 1,70, la più bassa dell'operazione. Il prezzo medio è stato di 101,146. In circolazione restano 11,896 miliardi.

BTP 0,95% scadenza 15 settembre 2027: riacquistati 552 milioni su 1,569 miliardi offerti, con una copertura di 2,84 e un prezzo medio di 98,252. L'importo residuo è di 21,355 miliardi.

BTP 2,65% scadenza 15 giugno 2028: riacquistati 460 milioni a fronte di offerte per 2,285 miliardi. Il rapporto di copertura di 4,97 è il più elevato dell'operazione, mentre il prezzo medio è stato di 98,984. In circolazione restano 15,481 miliardi.

(Teleborsa) - Ilha, l'importo massimo previsto, nell'operazione di buyback svolta oggi tramite Banca d'Italia. L'asta, di tipo competitivo, ha riguardato cinque titoli con scadenza compresa tra febbraio 2027 e ottobre 2028: quattro BTP e un CCTeu. Il regolamento è fissato per il 9 novembre 2026.Gli operatori hanno, per un rapporto di copertura medio di 2,33.I risultati titolo per titolo: