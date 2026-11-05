Invito all'acquisto per Telefonica

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Ottima performance per l' azienda di telefonia spagnola , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che ha chiuso in rialzo del 3,36%.





Operatività odierna:

A livello operativo, la società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni è da comprare ai prezzi attuali pari a 3,449 Euro con stop loss individuato a quota 3,127 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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