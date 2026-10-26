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Madrid: Telefonica si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: Telefonica si muove verso il basso
Ribasso scomposto per l'azienda di telefonia spagnola, che esibisce una perdita secca del 6,88% sui valori precedenti.
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