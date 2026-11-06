Milano 14:38
49.892 -1,22%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 14:38
10.564 -2,03%
Francoforte 14:38
25.702 -2,37%

Madrid: giornata depressa per Telefonica

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per Telefonica
Rosso per l'azienda di telefonia spagnola, che sta segnando un calo del 2,99%.
Condividi
```