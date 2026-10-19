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Londra: andamento negativo per Glencore

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Glencore
Rosso per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che sta segnando un calo del 2,04%.
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