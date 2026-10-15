Londra: scambi negativi per Glencore
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, con un ribasso del 2,98%.
La tendenza ad una settimana di Glencore è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Si indebolisce il quadro tecnico di Glencore, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 5,554 sterline, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 5,668. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 5,507.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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