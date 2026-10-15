Londra: scambi negativi per Glencore

(Teleborsa) - Retrocede l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , con un ribasso del 2,98%.



La tendenza ad una settimana di Glencore è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Si indebolisce il quadro tecnico di Glencore , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 5,554 sterline, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 5,668. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 5,507.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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