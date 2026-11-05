Milano
17:35
50.506
-1,03%
Nasdaq
18:56
26.828
-5,66%
Dow Jones
18:56
51.812
-2,89%
Londra
17:40
10.783
-0,43%
Francoforte
17:35
26.325
-0,43%
Giovedì 5 Novembre 2026, ore 19.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Lumentum Holdings scambia in rosso a New York
Lumentum Holdings scambia in rosso a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
05 novembre 2026 - 18.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso per la
società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici
, che passa di mano in perdita del 14,02%.
Condividi
Leggi anche
New York: sell-off for Lumentum Holdings
Lumentum Holdings Trades in the Red in New York
New York: sell-off per Lumentum Holdings
Lumentum Holdings Slips to the Bottom of the New York Market
Titoli e Indici
Lumentum Holdings
-16,12%
Altre notizie
Lumentum Holdings Down on New York Stock Market
Lumentum Holdings Moves Lower in New York
Lumentum Holdings Falls on New York Market
Si muove in ribasso Lumentum Holdings a New York
Perde Lumentum Holdings sul mercato di New York
Lumentum Holdings scivola in fondo al mercato di New York
Guide
Delisting, cosa accade agli azionisti quando una società lascia la Borsa
Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni...
leggi tutto