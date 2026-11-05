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Lumentum Holdings scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Lumentum Holdings scambia in rosso a New York
Ribasso per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che passa di mano in perdita del 14,02%.
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