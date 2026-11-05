New York: sell-off per Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che passa di mano in perdita del 13,52%.



La tendenza ad una settimana di Lumentum Holdings è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Lumentum Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 507,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 586,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 472,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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