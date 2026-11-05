Madrid: scambi in positivo per Acerinox

(Teleborsa) - Scambia in profit la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , che lievita dell'1,90%.



Lo scenario su base settimanale di Acerinox rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo dell' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile evidenzia un declino dei corsi verso area 16,04 Euro con prima area di resistenza vista a 16,22. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 15,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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