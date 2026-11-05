Manovra, ANIE: bene transizione energetica e infrastrutture, ma manca piano per investimenti industriali

preoccupa aumento dell'IRAP a carico delle imprese del comparto energetico

(Teleborsa) - Fatturato in crescita del 9% a valori correnti nel primo semestre 2026, ma produzione industriale in rallentamento. È il quadro dell'industria elettrotecnica ed elettronica italiana che emerge dai dati di ANIE Confindustria, secondo cui la produzione è aumentata dell'1,7% in volume nei primi sei mesi dell'anno, pur registrando una flessione dello 0,5% nel secondo trimestre.



Alla luce di questi numeri, ANIE Confindustria valuta positivamente le misure della Legge di Bilancio 2027 dedicate alla transizione energetica e alle infrastrutture, ma segnala la mancanza di un intervento organico a sostegno degli investimenti industriali. La Federazione evidenzia la necessità di strumenti stabili e pluriennali per favorire l'automazione, la digitalizzazione e il rinnovo tecnologico dei processi produttivi, soprattutto in vista della conclusione degli investimenti finanziati dal PNRR, e sottolinea l'importanza di accompagnare questa transizione con adeguate politiche di formazione e aggiornamento delle competenze tecniche e digitali, indispensabili per sostenere la competitività delle imprese.



Tra le misure apprezzate figurano gli 1,2 miliardi di euro destinati al fotovoltaico e gli 1,6 miliardi per l'efficienza energetica degli edifici pubblici, entrambi previsti nel triennio 2028-2030. Positivo anche il mantenimento dei bonus edilizi e degli stanziamenti per l'ammodernamento della rete ferroviaria.



Preoccupazione per aumento IRAP - Restano aperte, invece, le questioni legate al costo dell'energia elettrica, considerato che una parte degli interventi previsti dalla manovra decorrerà soltanto dal 2028. ANIE Confindustria, seppur consapevole delle esigenze di finanza pubblica, esprime inoltre preoccupazione per l'aumento dell'IRAP a carico delle imprese del comparto energetico, che potrebbe avere impatto negativo sugli investimenti e avere quindi ripercussioni sull'intera filiera elettrica. La Federazione chiede infine maggiore certezza sulla disponibilità degli incentivi e tempi di attuazione più rapidi.



Nei primi sei mesi del 2026 il fatturato dei settori ANIE è cresciuto del 7,9% sul mercato interno e del 10,8% su quello estero. Più debole l'andamento della produzione industriale, con una crescita del 2,5% nell'elettrotecnica e una flessione dello 0,9% nell'elettronica.



Per l'intero 2026 la Federazione stima un aumento del fatturato del 9,3%, sostenuto soprattutto dal mercato estero (+14,2%). Nel 2027 la crescita prevista si riduce al 6,3%, in un contesto segnato dal rallentamento del commercio internazionale, dai costi energetici e dalla conclusione del PNRR.



Secondo un'indagine condotta da ANIE e TEHA Group, otto imprese associate su dieci hanno partecipato a progetti o gare collegati al PNRR e oltre la metà di quelle coinvolte ne ha ricavato più del 10% del proprio fatturato nel biennio 2024-2025.





"La nostra industria continua a crescere, ma i dati sulla produzione e le previsioni per il prossimo anno ci ricordano che non possiamo dare per scontati questi risultati – dichiara Vincenzo de Martino, Presidente di ANIE Confindustria –. La manovra contiene interventi importanti per l'energia e le infrastrutture, ma occorre fare di più per sostenere gli investimenti delle imprese. Servono incentivi stabili, tempi certi e misure efficaci sul costo dell'energia. Non basta favorire la domanda di nuove tecnologie: dobbiamo mettere l'industria italiana nelle condizioni di svilupparle e produrle, continuando a competere sui mercati internazionali".

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