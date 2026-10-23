Eni, Gattei: prosegue generazione di valore da transizione energetica, risultati record per Enilive

Le due principali società del gruppo attive nella transizione energetica sono valutate complessivamente oltre 25 miliardi di euro

(Teleborsa) - A ulteriore conferma della propria solida strategia, Eni continua a "generare valore" dalle proprie "attività legate alla transizione energetica: in questo trimestre, Enilive ha registrato risultati record, in vista di un anno in cui prevediamo di incrementare significativamente la capacità di bioraffinazione e di integrare, entro la fine dell'esercizio, i benefici derivanti dalla recente acquisizione di attività di commercializzazione in Germania".



"Al termine del trimestre", spiega Francesco Gattei, Chief Transition & Financial Officer di Eni, "abbiamo inoltre perfezionato l'investimento aggiuntivo in Plenitude, con Ares che ha incrementato la propria quota di partecipazione. Questa nuova struttura sosterrà in modo efficiente la prossima fase di crescita di Plenitude".



"A conferma della nostra capacità di creare valore, le attuali valutazioni di mercato attribuiscono alle nostre due principali società attive nella transizione energetica un valore complessivo superiore ai 25 miliardi di euro. La nostra strategia 'satellite' rappresenta un elemento chiave per il successo nello sviluppo di nuove attività legate alla transizione, senza per questo dover sacrificare gli investimenti nel settore E&P".

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