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New York: andamento sostenuto per Fastenal Company

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Fastenal Company
Seduta positiva per il distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione, che avanza bene del 2,76%.
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