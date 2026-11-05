New York: nuovo spunto rialzista per Fastenal Company

(Teleborsa) - Avanza il distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione , che guadagna bene, con una variazione del 2,76%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fastenal Company rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Fastenal Company mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 55,27 USD. Rischio di discesa fino a 53,74 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 56,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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