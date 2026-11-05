New York: brusca correzione per MercadoLibre

(Teleborsa) - Si muove in perdita il mercato online leader in America Latina , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 13,06% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di MercadoLibre è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di MercadoLibre si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.579,2 USD. Supporto stimato a 1.476,8. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.681,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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