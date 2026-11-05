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New York: MercadoLibre scende verso 1.476,8 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: MercadoLibre scende verso 1.476,8 USD
Ribasso scomposto per il mercato online leader in America Latina, che esibisce una perdita secca del 13,06% sui valori precedenti.
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