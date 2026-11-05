New York: in perdita Cisco Systems
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Cisco, che esibisce una perdita secca del 5,85% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda produttrice di apparati di networking, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Cisco mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 95,22 USD con area di resistenza individuata a quota 101. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 92,89.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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