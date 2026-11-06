New York: scambi negativi per Cisco Systems
(Teleborsa) - Pressione su Cisco, che tratta con una perdita dell'1,89%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda produttrice di apparati di networking, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Cisco si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 92,33 USD. Prima resistenza a 96,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 90,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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