New York: scambi negativi per Cisco Systems

(Teleborsa) - Pressione su Cisco , che tratta con una perdita dell'1,89%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell' azienda produttrice di apparati di networking , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Cisco si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 92,33 USD. Prima resistenza a 96,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 90,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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