New York: positiva la giornata per Cisco Systems

(Teleborsa) - Avanza Cisco , che guadagna bene, con una variazione del 2,00%.



Lo scenario su base settimanale dell' azienda produttrice di apparati di networking rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Cisco si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 102,3 USD. Prima resistenza a 104,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 100,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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